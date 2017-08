Anne-Sophie Lapix présentera son premier 20h sur France 2 le lundi 4 septembre: Voici ce qui vous attend dans la nouvelle formule

Anne-Sophie Lapix, l'ancienne présentatrice de "C à vous" sur France 5 sera la nouvelle tête d'affiche des journaux télévisés de 20h de France 2 en semaine dès le lundi 4 septembre.

"Le journal continue à porter son regard singulier sur le monde tel qu'il va et où il va, à faire comprendre les enjeux économiques, environnementaux et sociétaux. Il conserve les formats de décryptage qui font sa valeur ajoutée tels que L’Œil du 20h, Le Choix du 20h et CQFD, et revendique plus que jamais une ligne éditoriale exigeante.

Le 20 heures évolue aussi dans sa forme et bénéficie d’un nouveau plateau favorisant l’interaction avec les invités", précise la chaîne.

Après seize ans de JT, David Pujadas avait été brutalement écarté de son siège le 17 mai dernier par la présidente de France Télévisions Delphine Ernotte.

"Anne-Sophie Lapix est une journaliste expérimentée, qui a déjà présenté des journaux de 20 Heures ainsi qu’une excellente émission politique sur Canal+.

Et c’est une incarnation du service public puisqu’elle a fait de « C à vous » un rendez-vous plébiscité par les téléspectateurs." avait confié Delphine Ernotte au Parisien, ajoutant que la journaliste avait "une palette extrêmement large et un savoir-faire acquis dans de nombreux médias".