Après sa dépression, Selena Gomez s'apprête à revenir sur les écrans à l'affiche d'un film réalisé par Woody Allen !

Selena Gomez apparaîtra dans le prochain film réalisé par... Woody Allen !

Si les détails autour du futur rôle de la star sont rares pour l'instant, on sait que ce film sera produit par les studios Amazon qui ont déjà signé "Café Society" et "Wonder Wheel".

Au casting, les spectateurs retrouveront donc Selena Gomez aux côtés de Timothée Chalamet, acteur dans "Interstellar", et d'Elle Fanning.

La chanteuse en est donc à l'étape "reconstruction" après avoir fait un burn-out puis une dépression il y a quelques mois.

L'ex-star de Disney Channel a signé un énorme contrat de 10 millions de dollars avec la marque de maroquinerie "Coach. Elle est d'ailleurs l'égérie d'une collection de sacs de la marque.