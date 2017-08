Netflix Canada annonce pour la première fois en deux ans une hausse de tarifs pour tous ses abonnés

Netflix Canada annonce pour la première fois en deux ans une hausse de tarifs pour ses tous ses abonnés rapporte la presse canadienne.

L'entreprise explique qu'elle a pris cette décision pour améliorer son offre et ses services.

Et d'ajouter que périodiquement elle met en ligne davantage d'émissions exclusives et de films en primeur et qu'elle offre de nouvelles fonctions.

« De temps en temps, les forfaits et les prix de Netflix sont ajustés au fur et à mesure que nous ajoutons des émissions de télévision et des films exclusifs, que nous introduisons de nouvelles fonctions du produit et que nous améliorons l’expérience globale de Netflix », a expliqué le géant américain dans un communiqué.