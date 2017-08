Natasha St-Pier a accepté de se faire poser des implants mammaires pour «faire plaisir» à son manager

Dans son livre autobiographique, "Les leçons d'un échec", Natasha St-Pier a révélé s'être fait poser des implants mammaires pour «faire plaisir» à son manager.

«À 18 ou 19 ans, j'ai accepté de me faire poser des implants mammaires." Et de préciser que c'est Guy Cloutier, qui l'a convaincue de le faire.

"J'ai accepté de me faire poser des prothèses mammaires pour faire plaisir à mon imprésario, Guy Cloutier. Et aussi pour rentrer dans le moule. J'aurai pu dire non. J'aurais pu m'offusquer d'une telle proposition qui m'avait de surcroît été faite de manière pas très délicate. "Natasha, t'as vraiment pas de seins ! Avec une grosse poitrine et un profond décolleté tu cartonnerais !"

À l'époque, elle voulait rentrer dans le « moule » et lui «faire plaisir».

Dans une interview accordée au magazine TéléStar, la chanteuse explique comment elle s'est laissée convaincre. "Il ne m'a pas mis le couteau sous la gorge. C'était vachement plus vicieux. Chaque fois qu'on voyait une chanteuse, il me la montrait en exemple."

Enfin c'est à l’âge de 32 ans que Natasha St-Pier a fait retirer ces implants. "Je n'étais pas à l'aise avec."