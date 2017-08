Feux en Corse: Un homme, soupçonné d'avoir allumé 5 incendies, inculpé et écroué - Deux incendies toujours en cours

Un homme soupçonné d’avoir allumé cinq incendies en Corse a été mis en examen (inculpé) et placé en détention provisoire dimanche soir, a-t-on appris auprès du parquet, alors que deux feux n’étaient toujours pas maîtrisés dans l’île française en Méditerranée.

Cet homme, né en 1962 et arrêté dans la nuit de vendredi à samedi, a été «mis en examen et placé sous mandat de dépôt criminel pour destruction volontaire par incendie de bois, forêt, plantation, maquis pouvant causer un dommage aux personnes, pour les incendies survenus à Bastia dans la nuit du 11 au 12 juillet, pour conduite sans permis sous l’empire d’un état alcoolique et pour transport d’arme» blanche, a-t-on appris auprès du parquet de Bastia.

.