EN DIRECT - Burkina Faso: 18 morts dans une "attaque terroriste" à Ouagadougou - Un Français parmi les victimes - Enquête antiterroriste ouverte à Paris

12h00: Le point à midi

Au moins une victime française a été identifiée parmi les 18 personnes tuées lors d'une attaque jihadiste d'un café-restaurant de Ouagadougou, entraînant l'ouverture d'une enquête antiterroriste en France, a annoncé lundi le parquet de Paris.

Le président français Emmanuel Macron a condamné cette "attaque terroriste", dans un communiqué diffusé lundi matin.

L'enquête à Paris, habituelle quand des Français sont victimes d'actes terroristes à l'étranger, a été ouverte pour assassinat en lien avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs terroriste. Aucune précision n'a été donnée sur la victime française.

L'attaque perpétrée dimanche soir contre le café-restaurant Istanbul a fait 18 morts et une dizaine de blessés, a indiqué le ministre burkinabè de la Communication Remis Dandjinou. Deux assaillants ont été tués dans l'opération des forces de sécurité qui a mis fin lundi à l'aube à cette attaque, selon le ministre.

"Selon des témoins, au moins deux assaillants arrivés à moto vers 21H00, armés de kalachnikov, ont ouvert le feu sur le restaurant Istanbul", a indiqué à l'AFP un officier de gendarmerie sous couvert d'anonymat.

Le restaurant Istanbul est situé à environ 200 mètres du café Cappuccino, qui avait été en janvier 2016 la cible d'une attaque jihadiste sanglante, selon un mode opératoire similaire. Revendiquée par al-Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi), cette précédente attaque avait fait 30 morts et 71 blessés, dont deux Français.

11h45: Voici le tweet posté par Emmanuel Macron



11h27: Dans un communiqué, Emmanuel Macron "exprime sa compassion et sa solidarité à l'égard des familles des victimes".



11h26: Emmanuel Macron a condamné «l’attaque terroriste» perpétrée dimanche soir contre un restaurant de Ouagadougou, dans un communiqué diffusé lundi.

«Les autorités françaises et burkinabé sont restées en contact étroit dans le courant de la nuit», indique l’Elysée.

Le chef de l’Etat doit s’entretenir «dans la journée» avec son homologue burkinabé pour évaluer la situation.

11h11: Une enquête en flagrance pour assassinat a été confiée à la DCPJ et à la DGSI



11h00: Un Français âgé d'une soixantaine d'années a été tué dans l'attaque de Ouagadougou, selon BFMTV

09h30: Des opérations "de quadrillage, de vérification des maisons avoisinantes" se poursuivaient a précisé le ministre lors d'un point presse, diffusé notamment sur les réseaux sociaux et RFI, en avançant un bilan de "18 décès" et la "neutralisation de deux terroristes".

09h29: L'opération des forces de sécurité contre les assaillants djihadistes présumés d'un café-restaurant de Ouagadougou "a pris fin", a annoncé tôt aujourd'hui le ministre burkinabè de la Communication Remis Dandjinou.

08h05: Les Français résidents au Burkina Faso et de passage dans le pays sont invités à «éviter le secteur» du restaurant attaqué dimanche soir à Ouagadougou, qui a fait selon un bilan provisoire 17 morts et 8 blessés, indique lundi matin le quai d’Orsay.

Dans un communiqué, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères ajoute que l'«ambassade se tient informée de la situation grâce au contact permanent avec les autorités locales. La France est aux côtés du peuple et des autorités burkinabés dans ce moment douloureux et se tient prête à leur porter assistance».

08h00: Une «attaque terroriste» a été menée dimanche soir contre un café-restaurant à Ouagadougou, faisant au moins 17 morts et une dizaine de blessés, a annoncé le gouvernement burkinabè.

Les forces spéciales ont lancé l’assaut contre les assaillants retranchés.

«Aux environs de 21 heures, une attaque terroriste a touché le restaurant Istanbul sur l’avenue Kwame Nkrumah à Ouagadougou», a déclaré le gouvernement dans un communiqué.

«Cette attaque a fait pour l’instant 17 victimes dont les nationalités restent à préciser et huit blessés», indique le communiqué.

Le restaurant Istanbul est situé à environ 200 mètres du café Cappuccino, qui avait été en janvier 2016 la cible d’une attaque jihadiste sanglante, revendiquée par Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI). Cette attaque avait fait 30 morts et 71 blessés, en majorité des étrangers.

