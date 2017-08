Découvrez pourquoi Miss Martinique vient dêtre exclue du concours Miss France qui doit se dérouler en décembre sur TF1 !

Jade Voltigeur ne pourra pas participer à la prochaine saison à cause d'un tatouage, rapporte Martinique 1er. Le Comité Miss Martinique a tranché, la jeune femme ne pourra pas concourir en décembre prochain.

Et ce ne sont pas des photos sexy, pour une fois qui sont à l'origine de cette élimination mais un simple tatouage sur l'épaule droite.

Lors de son élection en juillet dernier, Jade Voltigeur l'avait habilement camouflé sous du fond de teint, mais les tatouages et piercing "voyants" sont interdits. La jeune Miss conserve son titre et ses couronnes mais ce sera sa première dauphine,Laure-Anaïs Abidal, qui défendra les couleurs de la Martinique à Châteauroux où aura lieu la prochaine édition du concours le 16 décembre. En revanche, une question se pose. Le comité Miss Martinique avoue en effet avoir toujours été au courant de l'existence de ce tatouage placé sur l'omoplate et donc "voyant". Alors comment la candidate et de surcroît la gagnante du concours de beauté a pu être éligible ?

'