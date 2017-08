Le pilote d'un avion de chasse américain a dû s'éjecter en effectuant un atterrissage d'urgence à l'aéroport international de Bahreïn

Le pilote d'un avion de chasse américain a dû s'éjecter en effectuant samedi un atterrissage d'urgence à l'aéroport international de Bahreïn, un incident qui a provoqué des perturbations dans le trafic, a indiqué un porte-parole de la marine américaine.

Le pilote s'en est sorti indemne. Des contrôles ont été effectués pour rouvrir la piste, a-t-on ajouté de même source. Un avion de combat F/A 18E "a connu un dysfonctionnement au niveau du moteur et a tenté de se diriger vers la base militaire Cheikh Issa", a déclaré le commandant William Urban, porte-parole de la Ve flotte américaine basée à Bahreïn. Mais il n'a pas été en mesure de le faire et "le pilote a été contraint d'atterrir en urgence à l'aéroport international de Bahreïn. En raison du problème technique, l'appareil n'a pas pu être stoppé sur la piste et le pilote s'est éjecté lorsque l'avion a quitté la piste".

Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'incident, a ajouté M. Urban, qui a précisé que l'appareil avait décollé du porte-avions USS Nimitz.



