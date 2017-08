EN DIRECT - Charlottesville (USA) - Une voiture fonce sur des suprémacistes blancs: 1 mort et 16 blessés - Un hélicoptère de la police s'écrase: 2 morts et un blessé - VIDEO (Attention images choquantes)

00h28: Un hélicoptère de la police s'est écrasé à Charlottesville.

L'information a été confirmée par la police de Virginie. «Peu avant 17h heure locale, un hélicoptère s'est écrasé dans les bois près d'une résidence sur la Old Farm Road. Deux personnes sont mortes», a annoncé la police sur Facebook.

Les autorités ont également fait savoir que personne au sol n'avait été blessé par le crash. On en connait pas les raisons du crash et si il a un rapport avec les incidents de ces dernières heures.

22h12: Nouveau bilan: un mort et 19 blessés

21h57: Un mort et 16 blessés selon un nouveau bilan donné par les autorités

21h35: Donald Trump prend la parole:

"Nous condamnons dans les termes les plus forts possibles cette énorme démonstration de haine, de sectarisme et de violence venant de diverses parties", a-t-il déclaré depuis Bedminster (New Jersey), où il passe ses vacances.

"Cela fait longtemps que notre pays connaît cela. Ce n'est pas Donald Trump, ce n'est pas Barack Obama, cela se passe depuis très longtemps", a-t-il assuré. "Je pensais, comme tout le monde, que les blessures de notre pays allaient guérir, et elles vont guérir", a-t-il également déclaré.

Les violences à Charlottesville ont opposé des militants antiracistes et des membres de l'extrême droite américaine, dont le Ku Klux Klan et des néo-nazis, réunis pour dénoncer le projet de la mairie d'enlever d'un jardin municipal la statue d'un général sudiste favorable à l'esclavage. "Nous devons TOUS nous unir et condamner tout ce qui représente la haine. Il n'y a pas de place en Amérique pour ce type de violences", avait dans un premier temps tweeté le président Donald Trump

21h18: Au moins un mort et plusieurs blessés selon le Maire de la ville.

Donald Trump va prendre la parole dans les prochaines minutes

21h10: Nouvelle vidéo (Images choquantes)



20h51: Le point sur la situation à Charlottesville

Une voiture a percuté la foule en marge d’un rassemblement d’extrême droite, samedi 12 août à Charlottesville en Virginie, selon la police locale. Plus tôt dans la journée, de violents heurts avaient éclaté entre les militants d’extrême droite et des opposants, avec des rixes, des jets de projectiles, des échanges de coups de bâton.

Des vidéos filmées par des témoins montrent un véhicule percutant des opposants au rassemblement, qui étaient en train de défiler. Le rassemblement avait été interdit par la police, et le gouverneur de l’Etat américain de Virginie, Terry McAuliffe, avait déclaré l’état d’urgence à Charlottesville.

« Nous devons rester unis et condamner la haine. Il n'y a pas de place pour ce genre de violence en Amérique », avait déclaré le président Donald Trump après les affrontements survenus plus tôt. « Notre pays encourage la liberté d'expression, mais communiquons sans haine dans nos cœurs. Rien de bon ne sort de la violence », avait réagi sur Twitter la première dame, Melania Trump, après les premiers affrontements.

20h40: "Je pense qu'il y a une dizaine de blessés. Une fille au sol a été mutilée. C'était volontaire, ils ont fait exprès de reculer", a-t-il ajouté.

20h37: "On marchait dans la rue quand une voiture, une berline noire ou grise, nous a foncé dessus, elle a percuté tout le monde. Puis elle a reculé et nous a encore heurtés. Il y avait une fille derrière qui essayait de se relever", a relaté à l'AFP un témoin.

20h34: La police est sur place ainsi que les secours



20h32: Un journaliste de Radio France, sur place, indique que "plusieurs centaines de manifestants marchaient dans une rue étroite".

"La voiture a foncé sur eux à pleine allure avant de faire marche arrière", précise Philippe Randé sur Twitter.

20h27: Dans une vidéo amateur diffusée sur les réseaux sociaux, on voit une voiture de couleur sombre percuter violemment un autre véhicule par l'arrière, puis repartir vivement en marche arrière, au milieu des manifestants. D'autres images montrent des blessés étendus au sol

20h26: Une voiture a foncé sur la foule rassemblée samedi à Charlottesville, faisant plusieurs blessés après qu'un rassemblement de groupes d'extrême droite a été interdit par les autorités dans cette ville américaine de Virginie, ont relaté des témoins.