Regardez la bande annonce de Canal Plus réalisée spécialement en l'honneur du premier match de Neymar au PSG demain !

Neymar étant officiellement libéré de ses engagements avec le FC Barcelone, il va pouvoir faire ses débuts sous les couleurs du Paris-Saint-Germain à Guingamp dimanche.

La Fédération française de football (FFF) a reçu, vendredi, le document administratif qui manquait pour homologuer son contrat, ont annoncé la fédération et la Ligue de football professionnel.

Le FC Barcelone avait annoncé, dans la matinée, avoir « reçu » et « encaissé » les 222 millions d’euros de la clause libératoire de Neymar et, ainsi, autorisé la délivrance du certificat international (CIT) nécessaire pour valider le transfert record du Brésilien au PSG. Du coup, à Canal Plus on se frotte les mains, et la chaîne a même réalisé une bande annonce en l'honneur de Neymar ! Regardez



Regardez la bande annonce de Canal Plus... by morandini