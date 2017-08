Marseille: Le propriétaire d’un chien qui avait disparu aurait reçu une demande de rançon afin de récupérer l’animal!

C'est une histoire digne d'un film qui est racontée par nos confrères de La Provence.

L'histoire d'un chiot, plus particulièrement un American Staffordshire Terrier (race très recherchée) qui a été enlevé dans son jardin de Saint-Maximin, non loin de Marseille.

Le propriétaire du chien pense à une disparition, et entame quelques recherches, en vain. Le lendemain, son téléphone sonne et la voix d'un ravisseur se fait entendre : "Si tu veux le récupérer, il faut que tu viennes à Toulon et que tu verses 500 euros" lui aurait-il lâché selon le rapport fourni aux policiers.

Le propriétaire du "Staffy" accepte la rançon, mais plus proche de son domicile, à Marseille. Le ravisseur monte l'enchère et réclame désormais 800 euros. Le propriétaire accepte à nouveau.

Mais bien décidé à ne pas se laisser dérober de l'argent impunément, l'homme prévient les forces de l'ordre qui organisent un guet-apens. "Trois fonctionnaires du Groupe de sécurité de proximité (GSP) Sud se sont mis en planque à proximité des commerces" rapportent nos confrères.

L'homme demande à voir son chien avant de remettre l'enveloppe et c'est à ce moment que les policiers sont intervenus afin d'arrêter les kidnappeurs.

Bien sûr, une fois placé en garde à vue, un des kidnappeurs aurait réfuté cette version, assurant qu'il aurait emmené le chien chez le vétérinaire afin de retrouver son propriétaire, et qu'il a juste demandé une récompense pour le chien.

Le chien pris en otage est rentré chez lui en bonne santé.