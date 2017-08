Le FC Barcelone "a reçu" les 222 millions d'euros de la clause libératoire de Neymar et libère le joueur

Le FC Barcelone "a reçu" les 222 M EUR de la clause libératoire de Neymar et va autoriser la délivrance du Certificat international (CIT) nécessaire pour valider le transfert record du Brésilien au Paris SG, a déclaré à l'AFP une source du club.

"Le Barça a reçu et encaissé le chèque et par conséquent à partir de maintenant, il met en route les démarches de transfert", a indiqué cette source.

Présenté à la presse vendredi dernier, le joueur le plus cher de l'histoire est toujours en attente du CIT pour pouvoir évoluer avec son nouveau club. Ce document est indispensable pour homologuer le contrat parisien de Neymar, qui espère faire ses débuts en Ligue 1 dimanche soir à Guingamp (21h00).

La date limite avant laquelle doit être envoyé le CIT pour que l'attaquant puisse jouer en Bretagne est fixée à samedi soir avant minuit.

Ce document administratif, qui évite qu'un joueur soit engagé avec deux clubs en même temps, est délivré par la fédération dont dépend le club vendeur. Il avait été sollicité par la Fédération française de football (FFF) jeudi 3 août, auprès de son homologue espagnole (RFEF).