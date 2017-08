Audiences TNT: Personne ne dépasse le million de téléspectateurs en prime - W9 en tête à 958.000 avec un film

W9 proposait un film. "The Salvation" a séduit 958.000 téléspectateurs, soit 5,2 % de part de marché.

France 5 proposait un film. "Sale temps pour la planète" a convaincu 906.000 personnes pour 4,8 % du public.

TMC diffusait un magazine. "90' enquêtes" a captivé 870.000 téléspectateurs, soit 4,8 % de part de marché.

Arte diffusait "L'Inde de Joanna Lumley". Le documentaire a réuni 548.000 téléspectateurs et 2,9 % de part de marché.

"Stalingrad" était programmé sur NRJ12. Le film a réuni 512.000 personnes, soit 3,1 % de part de marché.

"L'homme du président" était diffusé sur C8. Le téléfilm a séduit 416.000 téléspectateurs, soit 2,3 % de part de marché.

6Ter misait sur un film. "Les enfants loups, Ame et Yuki" a séduit 413.000 téléspectateurs, et 2,3 % du public.

France 4 pariait sur une série. "Fais pas ci, Fais pas ça" a captivé 371.000 personnes, soit 2 % du public.

Chérie 25 programmait un téléfilm. "Mort prématurée" a réuni 355.000 téléspectateurs et 1,9 % de part de marché.



HD1 pariait sur un film. "15 août" a captivé 329.000 téléspectateurs, soit 1,8 % du public.

CSTAR diffusait un téléfilm. "Petits meurtres en riches" a attiré 217.000 téléspectateurs soit 1,2 % de part de marché.

RMC Découverte diffusait un documentaire. "Le mystère de la tête d'Henri IV" a séduit 250.000 téléspectateurs, et 1,3 % du public.

NT1 avec "L'adresse idéale" est à 205.000 personnes et 1,2 % de part de marché.

France O diffusait une série humoristique. "H" a séduit 204.000 personnes et 1,1 % du public.

Numéro 23 pariait sur un téléfilm. "C'est pas de l'amour" a convaincu 180.000 personnes, et 1 % du public.

Gulli misait sur "Kids Vs Wilds, seuls face à la nature", qui a captivé 92.000 téléspectateurs pour 0,5 % du public.