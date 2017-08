Audiences TNT: Seule France 5 parvient à être au million de téléspectateurs - "Crimes" sur NRJ12 devant le film de C8

France 5 misait sur un film. "Le crabe-tambour" a convaincu 1.001.000 personnes pour 5,8 % du public.

Arte programmait un film. "La route des Indes" a réuni 764.000 téléspectateurs et 4,9 % de part de marché.

W9 proposait un film. "Astérix et les Indiens" a séduit 727.000 téléspectateurs, soit 4,1 % de part de marché.

"Crimes" était programmé sur NRJ12. La rediffusion, proposée par Jean-Marc Morandini, a réuni 437.000 personnes, soit 2,5 % de part de marché.

"Effroyables jardins" était diffusé sur C8. Le film a séduit 423.000 téléspectateurs, soit 2,4 % de part de marché.

France 4 diffusait un divertissement. "La soirée magique d'Éric Antoine" a captivé 321.000 personnes, soit 1,8 % du public.

TMC diffusait le film "Scout toujours". Il a captivé 318.000 téléspectateurs, soit 1,8 % de part de marché.

NT1 misait sur "Il était une fois, une fois". Le film a réuni 280.000 téléspectateurs et 1,6 % du public.

RMC Découverte diffusait un documentaire. "Convois XXL" a séduit 264.000 téléspectateurs, et 1,5 % du public.

6Ter misait sur un film. "Un incroyable talent" a séduit 218.000 téléspectateurs, et 1,3 % du public.

HD1 pariait sur un téléfilm. "Une famille formidable" a captivé 209.000 téléspectateurs, soit 1,2 % du public.

CSTAR diffusait un documentaire. "American Pickers, chasseurs de trésors" a attiré 200.000 téléspectateurs soit 1,1 % de part de marché.

Numéro 23 pariait sur un magazine. "Révélations" a convaincu 154.000 personnes, et 0,9 % du public.

Chérie 25 misait sur un film. "Two Much" a réuni 91.000 téléspectateurs et 0,5 % de part de marché.

Gulli misait sur un téléfilm. "Parrain mais pas trop" a captivé 74.000 téléspectateurs pour 0,4 % du public.

France O misait sur un film. "Jean Galmot" a séduit 70.000 personnes et 0,4 % du public..