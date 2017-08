Audiences access: "Demain nous appartient" au plus bas hier sur TF1 à 1,9 million, battue par France 2 et France 3

Voici les audiences des "access" de la journée d'hier :

TF1: "Demain nous appartient" - 1.912.000 téléspectateurs et 15,7 % de PDA.

L'épisode précédent, diffusé vendredi soir, était à 2.436.000 téléspectateurs et 17,2 % de PDA.

France 2: "N'oubliez pas les paroles" - 2.079.000 téléspectateurs et 17,6 % de PDA

France 3: "19/20" - 2.184.000 téléspectateurs et 17,7 % de PDA

M6: "Chasseurs d'apparts" - 1.068.000 téléspectateurs et 10,1 % de PDA



C8: "Guess My Age" - 91.000 téléspectateurs et 0,9 % de PDA / 238.000 téléspectateurs et 1,7 % de PDA.

