USA: Deux baby-sitters arrêtées pour avoir mis un bébé dans un réfrigérateur et publié la vidéo sur Snapchat !

Deux adolescentes sont confrontées à la justice américaine après posté une vidéo sur Snapchat d'un bébé mis dans un réfrigérateur, selon CNN.

La police de Swampscott a été alertée ce soir-là, a déclaré le porte-parole du bureau du procureur du district d'Essex, Steve O'Connell.

Dans la vidéo, on peut voir un jeune bébé pleurer avant d'être placé à l'intérieur d'un réfrigérateur par l'un des adolescents, qui semble rire. L'enfant continue de pleurer lorsque la porte du réfrigérateur est fermée.

La mère de l'enfant a déclaré à WCVB qu'elle était horrifiée quand elle a découvert ce qui s'est passé. L'un des adolescents est sa nièce, la cousine du bébé mais elle pense que c'est une erreur de jeunesse. «Je sais qu’elle ne ferait pas de mal à ma fille et que ce n’était pas son intention. Je pense que c’était juste de la stupidité. Je ne laisserai plus jamais mon bébé avec ma nièce et ses amies.»

Les deux adolescentes ont été arrêtées pour coups, blessures, et mise en danger d’un enfant. Elles seront jugées dans un tribunal pour mineur.