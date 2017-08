Le témoignage rare, à visage découvert, d'une jeune fille harcelée sur Internet par ses camarades de classe diffusé sur NRJ12 - Regardez

Hier soir, NRJ12 diffusait le magazine "Dans les secrets de...". L'émission, présentée par Malika Ménard, proposait aux téléspectateurs de plonger dans les secrets d'Internet, entre célébrité et danger.

Les journalistes ont rencontré Pauline. Durant son adolescence, la jeune femme, âgée de 20 ans, a été victime de moqueries de ses camarades. Tout commence en 5e lorsqu'elle s'inscrit sur les réseaux sociaux.

"Au début, on m'ajoute, on parle. On ajoute des commentaires un peu particulier sous mes photos. Ensuite, ça dérive et ça finit par des insultes", se souvient-elle.

Au fil de ses années au collège, Pauline doit faire face à ses bourreaux. Mais, un jour, elle craque.

"J'étais tellement à bout que j'ai posté une photo de moi les veines ouvertes. C'était pour dire au gens 'j'en ai marre, je n'en peux plus'. Les gens n'avaient pas réagi", explique-t-elle en ajoutant que c'est sa mère qu'il l'a découverte en train de se mutiler. "J'étais soulagée qu'elle me voit là", indique-t-elle.

