La chaîne américaine CNN renvoie le chroniqueur politique Jeffrey Lord après avoir publié un salut nazi sur Twitter

Hier, la chaîne américaine CNN a décidé de renvoyer le chroniqueur politique Jeffrey Lord suite à un message publié sur Twitter. Le partisan de Donald Trump a en effet posté "Sieg Heil!" ("Salut à la victoire!"), qui n'est autre que le cri qui accompagnait régulièrement le salut hitlérien.

Dans un communiqué, la chaîne a expliqué que "Les salutations nazies sont inacceptables". De son côté, Jeffrey Lord a tenté de se défendre dans plusieurs interviews, en expliquant que son tweet, qui était en fait destiné à l'activiste Angelo Carusone, avait été mal compris.

"Je me moque juste des gens qui utilisent des techniques d'intimidation dans le style fasciste et nazi, pour les faire taire, et c'est moi qui suis retiré de l'antenne", a-t-il déclaré.