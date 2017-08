Canal: "L'émission d'Antoine" de Caunes ne reviendra pas à la rentrée mais il présentera des docs à partir de décembre

A la rentrée, "L'émission d'Antoine" ne fera plus partie de la grille de Canal Plus. La chaîne a en effet décidé d'arrêter le programme présenté par Antoine de Caunes chaque samedi.

Toutefois, l'animateur se verra confier une nouvelle émission dans quelques mois.

Canal + annonce qu'il sera à la tête des "Docs d'Antoine" (titre de travail), qui sera diffusé à partir du mois de décembre en prime-time.

Le concept:

On a suivi ANTOINE DE CAUNES il y a quelques années aux quatre coins du monde, on le retrouvera cette saison en marche aux quatre coins de l’hexagone (sic) pour faire le tour de France par ses détours et nous dépoussiérer le patrimoine !

Inédite, insolite, curieuse et divertissante, cette collection de prime time présentée par « un monument » comme il se définit lui-même dessinera un nouveau genre : le docutainment.