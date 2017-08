FranceInfo et BFMTV revendiquent toutes les deux être "Premier site d'actualité en juillet" - Qui dit la vérité ?

Depuis hier, à la rédaction de jeanmarcmorandini.com nous voyons passer les communiqués des chaînes France Info et BFM TV qui affirment toutes les deux avoir "le premier site d'actualité en juillet".

L'égalité parfaite étant impossible dans ce domaine, il y a forcément un vainqueur et un vaincu. Alors qui dit la vérité ? Pour le savoir nous nous sommes plongés dans les communiqués.

Du côté de France Info, on affirme:

"Médiamétrie 3 écrans (ordinateur, mobile et tablette) : nouveau record d'audience pour franceinfo en juin 2017 1er site d’actualité pour le 3e mois consécutif En juin 2017, franceinfo enregistre un nouveau record d'audience avec 20,5 millions de visiteurs uniques. L’offre demeure le 1er site d'actualité pour le 3e mois consécutif. Franceinfo réalise une performance d’audience historique dans la catégorie « Actualités ».

Après vérification tous ces chiffres sont exacts, alors comment BFMTV peut titrer "BFMTV, premier site d'actualité en juillet".

En lisant le texte de BFMTV, on découvre que BFM ne parle que de "site mobile d'actualité", le mot "mobile" signifiant sur les tablettes et smartphones et non pas sur les ordinateurs.

De plus, BFMTV parle de nombre de visites et non pas de visiteurs uniques. En clair, dans le décompte de BFMTV si la même personne vient 10 fois, elle est comptée 10 fois, alors que pour France Info, une personne qui vient 10 fois est comptée comme 1 seul visiteur unique.

De plus BFMTV, utilise des données différentes de France Info. Pour BFM la source est OJD-APM et pour France Info: médiamétrie.

Au final les deux chaînes disent la vérité, mais ne parlent pas de la même chose. Comme dans l'école des fans, tout le monde a gagné....



