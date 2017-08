Pierre-Ambroise Bosse, nouveau champion du 800 mètres, réagit à sa réputation de "connard et arrogant"

Depuis qu'il a décroché le titre de champion du monde du 800 mètres, Pierre-Ambroise Bosse s'est fait une réputation, celle d'une personne "arrogante", certains même le qualifient de "connard".

Dans une interview au quotidien L'Equipe, il répond!

Cette réputation "est parfois erronée", regrette-t-il.

Et d'ajouter: "Des gens que je rencontre et qui deviennent des proches me disent : "Tu sais, il y a deux semaines, je pensais que t'étais un connard, un petit arrogant, mais je suis agréablement surpris parce que tu n'es pas du tout comme ça dans la réalité.".

"Peut-être que je porte un costume qui n'est pas le mien, que l'image que je renvoie à la presse n'est pas la bonne. Mais ça fait partie de moi", a-t-il poursuivi.

Avant de confier: "Je ne pense pas avoir plus le melon qu'untel ou untel. Parfois, je me trouve plus humble que d'autres. Je sais d'où je viens, j'ai quand même des valeurs."