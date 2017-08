Les Restos du Cœur de Mamers, dans la Sarthe, ont été dévalisés pour la troisième fois en six ans, selon France 3 Pays de la Loire. Des boissons, de la nourriture, des vêtements, des jouets, des produits d'hygiène... les cambrioleurs ont tout emporté.

"On n'arrive pas à comprendre, on est un peu découragés, écoeurés", raconte Marie-Odile Evrard, responsable de cette antenne. D'autant plus qu'il s'agit du troisième vol de ce type. Les Restos de Mamers ont déjà été dévalisés en 2011 et 2013. Les deux fois précédentes, les voleurs ont également agi pendant la période estivale mais ils ont été interpellés.

La distribution aura tout de même lieu grâce au soutien des Restos du Coeur de Mans.



