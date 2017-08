Levallois-Perret - France 2 a diffusé hier soir au 20h les images tournées quelques instants après l'attaque des militaires - Regardez

Un homme a été interpellé hier sur l'autoroute A16, entre Boulogne-sur-mer et Calais (Nord), après que son véhicule a été activement recherché par la police. Plus tôt dans la matinée, six militaires de l'opération Sentinelle ont été renversés par une BMW de couleur noire, à Levallois-Perret. Ils ont été hospitalisés. Une source judiciaire a déclaré à l'AFP que le suspect, "né en 1980, est susceptible d'être l'auteur car il était à bord du véhicule recherché et a tenté de prendre la fuite". Lors de la course-poursuite avec les forces de l'ordre, celui-ci a été blessé par balle. Selon France Info, un policier de la BRI a également été blessé par une balle perdue lors de cet échange de tirs.

Hier soir, France 2 a diffusé dans son journal de 20h, les images tournées quelques minutes seulement après cette attaque à l'arrivée des pompiers.

Regardez



