Audiences TNT: Seulement trois chaînes dépassent les 500.000 téléspectateurs - France 5 en tête à 883.000 avec son documentaire

France 5 proposait un documentaire. Les deux numéros des "Trains pas comme les autres" ont séduit 883.000 téléspectateurs pour 4,7 % du public.

HD1 pariait sur une série. "Alice Nevers, le juge est une femme" a attiré 707.000 téléspectateurs, et 3,8 % du public.

"Produits lights : la vérité sur les faux sucres" était diffusé sur C8. L'enquête a attiré 545.000 téléspectateurs, soit 2,9 % de part de marché.

NT1 diffusait "Babyboom". Les deux rediffusions ont convaincu 489.000 téléspectateurs et 2,9 % de part de marché.

"Les meilleurs amis du monde" était proposé par TMC. Le film a convaincu 469.000 personnes, soit 2,5 % de part de marché.

W9 diffusait une série. "The Last Ship" a attiré 420.000 téléspectateurs, soit 2,2 % de part de marché.

France 4 misait sur un divertissement. "Les Copains d'abord chantent l'été" a convaincu 383.000 personnes et 2,1 % du public.

Arte programmait une série. "Le mari de la ministre" a réuni 382.000 téléspectateurs et 2,1 % de part de marché.