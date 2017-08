Attaque Levallois-Perret: Qui sont les militaires de l'opération Sentinelle et quelle est leur mission ? Video

Les militaires blessés ce matin font partie des 7 000 soldats déployés en permanence en France, dont la moitié en région parisienne, dans le cadre de l’opération « Sentinelle ». Ces moyens, fournis par l’armée de terre, peuvent aller jusqu’à 10 000 militaires en cas d’attentat ou d’événement d’envergure à protéger. Ce fut notamment le cas au cours de l’Euro 2016 de football, qui s’est tenu en France en juin.

Les soldats protègent notamment des sites religieux (églises, mosquées, synagogues…) ou touristiques très fréquentés (monuments, gares…. ) particulièrement exposés au risque terroriste. A l’origine postés à l’entrée de ces sites sensibles, ils sont depuis septembre 2016 beaucoup plus en patrouille.

Ce mode opératoire est jugé plus efficace par l’armée et rend les militaires mois repérables et vulnérables. Ils sont toutefois présents « de manière quasi permanente » sur certains sites très fréquentés, comme le Musée du Louvre, selon le porte-parole du gouverneur militaire de Paris, le colonel Benoît Brulon.



Attaque du Louvre: Qui sont ces militaires de l... by morandini