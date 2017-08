Seal, Heidi Klum et le jury d'"America's got Talent" bluffés par la prestation incroyable de ces deux enfants - Regardez

Le chanteur Seal était invité dans le jury, composé notamment d'Heidi Klum, ex-femme du chanteur. Alors qu'un couple de jeunes danseurs se présente à eux, les jurés étaient fascinés par ces enfants âgés respectivement de 8 et 9 ans.

"Ce sont de mini Seal et Heidi", a lancé le mannequin de 44 ans. Paige et Artyon les deux enfants, sont amoureux et persuadés qu'ils se marieront plus tard !

Howie Mandel, un autre juré, a ironisé en déclarant : "Si le mariage ne fonctionne pas, vous serez toujours bons amis et vous pourrez toujours travailler ensemble". En effet, Seal et Heidi Klum entretiennent toujours de bons rapports et sont toujours soudés, malgré leur divorce en 2014.

Mais le meilleur reste leur prestation sur la scène de l'émission, les deux enfants ont incroyablement interprété la danse de "Dirty Dancing" sur le tube "The Time of my Life".

Regardez :