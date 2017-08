La comédienne Béatrice Dalle raconte le jour où elle a mangé ... "un petit bout d'oreille" humaine !

Dans un entretien accordé à Libération, Béatrice Dalle a confié que pendant son adolescence, elle avait goûté de la chair humaine. avec avec une amie, étudiante en médecine.

"Dans son apprentissage, elle prenait des cours de dissection et je l'ai accompagnée une ou deux fois. je suis prête à tout expérimenter, sinon la vie m'ennuie. Ce qui me tient à coeur, c'est de ne pas atteindre à l'intégrité physique et morale des gens. À partir de là, je fais ce que je veux de ma vie."

Et d'ajouter : "Le petit bout d'oreille n'avait absolument aucun goût. Comme on avait pris beaucoup de drogues, ma copine et moi, peu importe ce qu'on aurait mangé, on n'en aurait eu aucun souvenir."

La comédienne a par ailleurs souhaité revenir sur les années pendant lesquelles elle a pris beaucoup de drogues et expliqué pourquoi. "J'ai pris beaucoup d'héroïne - on dit que c'est la pire des drogues, certes -, je sais qu'elle m'a conduite dans des gouffres. Après, on le sait bien, ce qui est horrible, c'est qu'on accroche. Et le manque, c'est une vraie souffrance physique et une dépendance psychologique." Devenue dépendante, elle a décidé d'arrêter seule, "du jour au lendemain".