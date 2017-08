Les abandons d'animaux en hausse cet été: +25% depuis le mois de juin ! Un responsable de la SPA pousse un coup de gueule - VIDÉO

Hier soir le 19/45 sur M6 s'est rendu à la SPA de Marseille qui dénombre de plus en plus d'animaux abandonnés et de plus en plus en raison de leur âge !

Agacé, le responsable de la SPA a poussé un coup de gueule contre une famille qui a abandonné leur chien à 9 ans, sans se retourner.

Les abandons explosent cet été : +25% depuis le début de l'été et les prétextes sont parfois étranges...

Regardez :