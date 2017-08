Le nouveau jeu d'Olivier Minne, "5 anneaux d'or", diffusé tous les samedis à 17h40 à partir du 26 août sur France 2

Après avoir été proposé exceptionnellement en prime-time le jeudi 24 août sur France 2, le jeu "5 anneaux d'or", présenté par Olivier Minne, débarque tous les samedis à partir du samedi 26 août, à 17h40.

"5 anneaux d’or" est le nouveau jeu événement de la rentrée. Un jeu de connaissance et d’observation moderne dans lequel deux duos s’affrontent d’une manière totalement inédite !

Les questions sont en réalité des images projetées sur un écran géant où il faut localiser la bonne réponse à l’aide d’anneaux. Plus la partie avance, plus les gains sont importants mais plus les anneaux deviennent petits ce qui augmente considérablement la difficulté de trouver la bonne réponse.

Les candidats vont donc devoir faire preuve d’une précision diabolique mais également de réflexion et d'un jugement stratégique, le tout dans une ambiance conviviale ! A la clef pour l’une des équipes, une somme pouvant monter jusqu'à 15.000 euros.

Présentation

Au début de la partie, les candidats se voient remettre 5 anneaux d’or avec lesquels ils vont tenter de franchir 5 paliers. Pour donner leurs réponses, c’est simple, il leur suffit de placer directement leurs anneaux sur l'écran. Si les concurrents entourent correctement la réponse, ils passent au prochain palier et augmentent ainsi leur cagnotte. En revanche, s'ils ont tort, ils perdent alors cet anneau pour toujours et doivent recommencer sur la même image. 5 anneaux perdus, c’est la fin de la partie.

Une fois que les deux équipes ont joué leurs 5 anneaux ou bien atteint avec succès le 5ème palier, elles s’affrontent sur une même et dernière question afin de tenter de remporter la cagnotte qu’elles ont chacune constituée.

Les téléspectateurs auront la possibilité de jouer chez eux en temps réel sur leur téléphone ou leur tablette en téléchargeant gratuitement l'application 5 anneaux d’or. Ils seront en mesure de répondre exactement aux mêmes questions que les candidats en studio et pourront ainsi placer leurs anneaux sur les images. Les deux téléspectateurs les plus performants verront leur nom affiché à l’écran et répartiront également avec des cadeaux.

