L'émission "Dans les yeux d'Olivier" de retour le mardi 29 août à 23h35 sur France 2

L'émission "Dans les yeux d'Olivier", présentée par Olivier Delacroix, sera de retour le mardi 29 août à 23h35 sur France 2.

Dans ce magazine, il rencontre des anonymes au destin singulier et partage leur quotidien, reçoit leurs confidences. Il pose un regard sur la société bien loin des stéréotypes et aborde des sujets sensibles. Avec tact et bienveillance, il rend la parole plus libre. Pour cette 7ème saison inédite, Olivier Delacroix reprend la route.

Pour ce nouveau numéro, Olivier Delacroix est parti à la rencontre de femmes et d’hommes qui, au nom des leurs, ont refusé l’inacceptable et se sont révoltés. Face à des épreuves qui paraissaient insurmontables, ils n'ont pu compter que sur eux-mêmes. Mais parce qu’ils se battaient pour une cause juste, pour protéger leur famille, ou pour sauver leur enfant, ils ont trouvé en eux des ressources insoupçonnées…

.