Nouveau décor, nouveaux visages: TF1 apporte des changements à l'émission "50 minutes inside" dès le samedi 26 août à 17h55

Pour fêter ses 10 ans, TF1 promet quelques changements pour l'émission "50 minutes inside" à partir du samedi 26 août, à 17h55.

L'émission, présentée par Nikos Aliagas et Sandrine Quétier depuis janvier 2007, sera toujours divisée en deux parties : "50' inside, l'actu" et "50' inside, le mag".

Mais la Une a annoncé que l'émission allait avoir un nouveau plateau en réalité augmentée.

La chaîne promet également plus d'enquêtes et d'incarnations journalistiques sur le terrain, plus "d'humeur et de rêve" mais annonce l'arrivée de "deux nouveaux visages" : Anne-Sophie Delcour et David Ordono.

À noter que l'émission proposera également une déclinaison sur le digital Facebook avec des news tous les jours pour suivre au plus près l’actualité des personnalités.

En attendant le 26 août, la version "été" de l'émission, tournée dans le sud de la France, est actuellement diffusée chaque samedi.