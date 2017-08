La chanteuse Sinead O'Connor menace une nouvelle fois de se suicider dans une vidéo: "Personne ne s'occupe de moi"

Sinead O'Connor a publié une vidéo de plus de douze minutes sur son compte Facebook. Face caméra, la chanteuse y apparait fatiguée et en larmes.

Celle qui vit aujourd'hui dans un motel du New Jersey revient sur ses troubles bipolaires ainsi que sur ses tentatives de suicide.

"Tous les gens qui sont censés t'aimer et prendre soin de toi te traitent comme de la m**de. Si ça ne tenait qu'à moi, je serais déjà partie. Partie rejoindre ma mère. Je vis seule depuis deux ans", déclare Sinead O'Connor en précisant que "personne ne fait plus attention à [elle]" et ne "s'occupe" d'elle.

"Je n'ai personne dans ma vie, je suis toute seule. Pourquoi sommes-nous seuls ? Vous devez prendre soin de nous. Nous ne sommes pas comme tout le monde", continue-t-elle dans sa vidéo.

Et d'évoquer son quotidien : "Je me débrouille toute seule. Il n'y a personne dans ma vie à l'exception de mon docteur et de mon psychiatre. C'est la personne la plus gentille sur cette Terre, qui dit que je suis son héros. C'est la seule chose qui me garde en ce moment en vie. C'est un peu pathétique".

Au cours de ses dernières années, Sinead O'Connor a inquiété ses fans. Il y a deux ans, elle tentait de se suicider par overdose. En 2016, la chanteuse disparaissait avant d'être retrouvée saine et sauve quelques heures plus tard.

"Je viens de voir le bouleversant appel à l'aide de Sinead O'Connor. Elle semble complètement isolée, et je m'inquiète pour sa sécurité", a notamment réagi ce mardi Annie Lennox, la chanteuse du groupe Eurythmics.

