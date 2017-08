Elsa Fayer présentera la dernière "Cérémonie" de "10 couples parfaits" le jeudi 31 Août en prime-time sur NT1

Le jeudi 31 août, à 21h, NT1 diffusera les deux derniers épisodes de "10 couples parfaits". Cette grande cérémonie sera présentée par Elsa Fayer.

Au terme de 10 semaines d’aventure ponctuées de « dates challenges », de rendez-vous amoureux et de soirées, il est temps pour les 20 célibataires de participer à la toute dernière « Cérémonie » ! Malgré les échecs consécutifs de ces dernières semaines, c’est l’ultime chance de remporter la mise.

En effet, au cours de cette aventure unique, certains se sont lancés à corps perdu à la recherche du grand amour sans pour autant avoir l’assurance qu’il s’agisse de leur match parfait. Très vite, plusieurs couples se sont formés comme Estelle et Felipe, Yamina et Quentin, Hagda et Tomou encore Iris et Illan. D’autres ont laissé de côté les sentiments pour se consacrer entièrement au jeu, à l’image d’Ingrid, Olivier, Caroline ou Marion. Aussi, pour avancer dans leurs recherches, plusieurs couples sont passés dans « La Love Machine », le révélateur de compatibilité amoureuse entre deux personnes. Certains ont été vérifiés comme Claire et Matthieu, ce qui leur a permis de partir en lune de miel, d’autres, au contraire, se sont avérés erronés ce qui a nécessité une nouvelle stratégie.

Pour cette dernière « Cérémonie », collectivement, ils vont devoir faire les bons choix pour recomposer les 10 couples parfaits et ainsi remporter les 200 000 euros. 1 faisceau lumineux correspond à 1 couple parfait trouvé.

Combien de couples parfaits vont-ils trouver ? Arriveront-ils à obtenir les 10 faisceaux lumineux et remporter la somme en jeu ? La réponse sur NT1 dès 21h le jeudi 31 août.