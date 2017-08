Liane Foly, Alizée, Luka et Nikola Karabatic vont partager le quotidien d'un berger le mardi 29 août en prime sur C8

Le mardi 29 août prochain, à 21h00, C8 proposera une nouveau programme : "3 jours dans les pas d'un berger".

Liane Foly, Alizée, Luka et Nikola Karabatic vont vivre une aventure unique et partager le quotidien de Jimmy, berger de 40 ans qui réalise sa première transhumance.

Pendant 3 jours et 3 nuits, ils vont devoir marcher 45 kilomètres et gérer plus de 300 moutons pour rejoindre les verts pâturages des Cévennes.

La route est longue et semée d'embûches. Le manque de confort, les nuits à la belle étoile, la fatigue, la marche intensive sous une chaleur de plomb, les accidents et la pression de mener toutes les bêtes à bon port, auront-ils raison de nos apprentis bergers ? C'est ce que nous allons découvrir dans cette transhumance pas comme les autres !

.