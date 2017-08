L'écrivain, historien et journaliste Gonzague Saint Bris est mort après un accident de la route à l'âge de 69 ans.

Selon Le Point, "la voiture dans laquelle il avait pris place est entrée en collision avec un arbre, sur la D675 à hauteur de Saint-Hymer, près de Pont-L'Évêque dans le Calvados. Les deux occupants du véhicule ont été éjectés par le choc" qui précise que l'auteur "a été tué sur le coup".

Gonzague Saint Bris est la plume d'une cinquantaine de biographies dont certaines assez célèbres comme celles de François Ier, du Général de La Fayette ou encore d'Alfred de Musset.

A l'occasion de son dernier livre paru cette année, l'auteur s'intéressait aux relations amoureuses de nos dirigeants dans un ouvrage intitulé "Déshabillons l'Histoire de France".

Il confiait à nos confrères de franceinfo que "le sexe et l'amour ont motivé les plus grandes décisions de l'histoire de France" et ce, depuis Charlemagne.