Hier soir dans le 20h de France 2, direction la Suisse et plus particulièrement le canton de Neuchâtel qui vient d'instaurer le salaire minimum le plus élevé du monde.

Pour ces habitants de Neuchâtel, il sera maintenant impossible de gagner moins de 3027 euros par mois !

La somme est cependant à relativiser eu égard au coût très élevé de la vie quotidienne comme le prouve ce reportage.

