Œufs contaminés : La France touchée à son tour par le scandale selon le ministère de l’Agriculture Français

Le ministère de l’Agriculture Français a admis que «treize lots d’œufs contaminés» au fipronil en provenance des Pays-Bas avaient été livrés en France. Les lots en question ont en effet été découverts au sein de «deux établissements de la Vienne et du Maine-et-Loire» spécialisés dans la fabrication «d’ovoproduits» : des produits dérivés de l’œuf destinés à l’industrie agroalimentaire…

Considéré comme «modérément toxique» par l’OMS, le fipronil est un anti-parasitaire utilisé pour éradiquer les poux, tiques et autres acariens sur les poules dans les élevages industriels. Mais son utilisation est strictement interdite chez les animaux destinés à la ponte ou à la consommation humaine.

Sa découverte dans des élevages a conduit au blocage de 180 exploitations aux Pays-Bas et au rappel massif pour destruction de millions d’œufs dont la coquille présentait des traces de cette substance. La crise s’est ensuite propagée en Allemagne, en Suisse et en Suède, où des millions d’œufs supplémentaires, en provenance des Pays-Bas qui comptent près de 50 millions de poules pondeuses, ont été rappelés et détruits.



Les œufs issus de poules enfermées dans cages... by morandini