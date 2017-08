Thomas Sotto quitte Europe 1 pour présenter "Complément d'enquête" sur France 2 et remplacer Laurent Delahousse pendant les vacances le dimanche au 19/21

Remercié d’Europe 1 après quatre années de matinale, Thomas Sotto officiera à la rentrée sur ... France 2!

Selon Le Parisien, à partir du 7 septembre prochain, il prendra les commandes de «Complément d’Enquête».

Thomas Sotto prendra ainsi la place de Nicolas Poincaré.

Au delà de la présentation, il sera également Ie rédacteur en chef du magazine hebdomadaire diffusé le jeudi soir.

Nos confrères ajoutent que Thomas Sotto sera également le joker de la nouvelle tranche d’information de Laurent Delahousse.

Mais selon nos informations, il assurera également l'intérim pendant les vacances scolaires et non "Une fois par mois" comme l'affirme le Parisien, pour les deux heures d’actualité diffusées entre 19 heures et 21 heures, entrecoupées par le journal de 20 Heures..

Rappelons que Nicolas Poincaré avait annoncé son départ de "Complément d'enquête" pour se consacrer au 18/20 d'Europe 1, mais quelques jours plus tard, la direction de la radio lui avait annoncé qu'il n'était pas reconduit à la tête de la tranche d'info du soir de la station de la rue François Ier.