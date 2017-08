La plaque de laiton doré décernée par l'émission de France 2 "Le village préféré des Français" à Kaysersberg (Haut-Rhin) a disparu

La plaque de laiton doré décernée par l'émission de France 2 "Le village préféré des Français" à Kaysersberg (Haut-Rhin) pour sa victoire au concours en 2017, a disparu dans la nuit de samedi à dimanche, a-t-on appris auprès de l'office de tourisme de la commune.

Une plainte a été déposée lundi en mairie et des appels à témoins ont été diffusés sur les réseaux sociaux pour la retrouver. "Un défi stupide et inutile" pourrait être à l'origine d'un probable larcin, selon Christophe Bergamini, directeur de l'office de tourisme de la Vallée de Kaysersberg.

Un visiteur a signalé la disparition de la plaque aux employés de l'office du tourisme dimanche matin. D'ordinaire, celle-ci était solidement accrochée à une stèle en grès en plein coeur du village.

"Cette plaque, c'est tout un symbole. Elle représentait les efforts faits par les habitants, la mairie et l'office du tourisme pour mettre en avant la beauté de notre village", a indiqué à l'AFP M. Bergamini. Kaysersberg, village viticole du Haut-Rhin, a été élu le 13 juin dernier "village préféré des Français 2017" lors de l'émission éponyme présentée par l'animateur Stéphane Bern. La plaque officialisant cette victoire avait été posée la semaine suivante.

La distinction a entraîné une hausse de la fréquentation touristique dans le village. "On note une hausse de 40% de la fréquentation cet été par rapport à l'année dernière. Les personnes qui viennent en Alsace en vacances, passent ici et veulent voir la plaque", a expliqué Christophe Bergamini.

Face à l'afflux de touristes qui souhaitaient admirer la plaque, l'office de tourisme de Kaysersberg avait récemment mis à jour les plans de la ville pour l'y faire figurer.

