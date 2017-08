Un joueur de jeu vidéo entre dans le Guinness Book des records pour une raison très étonnante - Regardez

Alors qu'il jouait au jeu d'horreur «Outlast 2» sur sa chaîne Twitch, un gamer a eu la peur de sa vie quand sa fille est entrée pour lui apporter une boisson fraîche.

Il faut dire que l'homme était concentré sur sa cession.

«Comme je portais un casque, je ne l'ai pas entendu entrer dans la chambre. Au même moment, un corbeau a jailli vers moi dans le jeu et ça m'a fait crier, j'ai ensuite regardé vers le bas et j'ai vu un enfant maléfique qui me regardait et j'ai hurlé à la mort», a confié le père sur Reddit.

La vidéo d'un gamer a été vue plus de 2 millions de fois sur la plateforme et ce dernier a donc établi à sa grande surprise un record ! Il va donc entrer au «Guinness Book».