La nouvelle version de l'Apple Watch va pouvoir se passer de l'iPhone pour fonctionner

Apple Inc. prévoit de lancer une version de sa smartwatch plus tard cette année et qui peut se connecter directement aux réseaux cellulaires pour réduire la dépendance à l'iPhone rapporte le Figaro.

La montre pourrait recevoir et passer des coups de fils, envoyer des messages ou jouer de la musique.

Selon le Wall Street Journal, les opérateurs américains pourraient vendre la montre avec leurs forfaits mobiles.

Tim Cook a annoncé que les ventes de l’Apple Watch au deuxième trimestre ont été supérieures à 50%.