Chris Pratt et Anna Faris se séparent après 8 ans de mariage et l'annoncent sur les réseaux sociaux

Chris Pratt et Anna Faris ont annoncé leur séparation sur les réseaux sociaux. L'acteur a publié un post sur son compte facebook dans lequel il explique qu'ils n'ont pas réussi à sauver leur couple.

"Anna et moi sommes tristes d’annoncer que nous divorçons. Nous avons essayé pendant très longtemps, et nous sommes vraiment déçus. Notre fils a deux parents qui l’aiment vraiment beaucoup et pour son bien, nous voulons garder cette situation privée".

Et d'ajouter : "Notre fils a deux parents qui l'aiment beaucoup et, pour son amour, nous voulons garder cette situation aussi privée que possible pour aller de l'avant. Nous éprouvons toujours de l'amour l'un pour l'autre et apprécions toujours de passer du temps ensemble et continuons d'avoir le plus profond respect l'un envers l'autre".

Les comédiens s’étaient rencontrés en 2007 sur le tournage d’«Une soirée d’enfer» puis se sont mariés en 2009, à Bali.

Leur fils Jack est né en 2012.