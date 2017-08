L'actrice Cynthia Nixon, ex star de "Sex and the City", candidate au poste de gouverneure de New York ?

L'actrice américaine Cynthia Nixon, ex actrice dans "Sex and the City" pourrait être candidate au poste de gouverneure de New York, dont les élections auront lieu en novembre 2018.

Selon le Wall Street Journal, l'actrice Cynthia Nixon aurait été sollicitée pour soumettre sa candidature au poste de gouverneure de New York. Âgée de 51 ans, elle est devenue célèbre grâce à la série Sex and the city, dans laquelle elle incarnait le personnage de Miranda Hobbes. Militante reconnue dans l'État de New York, elle s'est plusieurs fois engagée publiquement, notamment en faveur du planning familial, pour le financement des écoles publiques américaines (elle avait même affrontée publiquement l'actuel gouverneur de New York, Andrew Cuomo), ou encore pour le droit des LGBT.

En janvier 2017, elle avait également rejoint la "Women's March" anti-Trump, en compagnie de nombreuses autres personnalités.



