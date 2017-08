Un des administrateurs de la Tour Eiffel furieux de l'éclairage pour Neymar: "C'est n'importe quoi!"

La nuit dernière, la Tour Eiffel était aux couleurs du PSG pour saluer l'arrivée de Neymar, mais ce coup de promo a déclenché l'agacement de plusieurs parlementaires.

Outre la facture, qui serait selon LCI de 50.000 euros pour "l'entretien de la Tour", somme à laquelle il faut ajouter le coût encore inconnu des éclairages et de l'écran, le concept est "du n'importe quoi" pour le sénateur UDI Yves Pozzo di Borgo, qui est également conseiller de Paris.

Un avis largement partagé par Yves Jégo qui n'a pas mâché ses mots sur Twitter. Le député UDI de Seine-et-Marne a écrit: "Neymar au PSG, certes, mais de là à transformer la Tour Eiffel en support publicitaire d’un soir… comment dire… too much, non ?".

Nos confrères du Lab rappellent toutefois que, comme l'avait précisé la Maire de Paris, l’installation a été "intégralement prise en charge" par le PSG.

"La Tour Eiffel célèbre régulièrement les événements sportifs. Dans le même esprit, le monument a fait l'objet d'éclairages événementiels pour l'Euro de football ou encore la Coupe du monde de rugby", avait-elle ajouté.