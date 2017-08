Donald Trump félicite son ministre de la Justice après l'avoir longtemps accusé de faiblesse

Le président américain Donald Trump a félicité son ministre de la Justice Jeff Sessions de sa détermination à combattre les fuites d'informations confidentielles venant de la Maison Blanche, après l'avoir longtemps accusé de faiblesse.

"Après des années de FUITES à Washington, il est très bien de voir le ministre de la Justice prendre des mesures !", a écrit M. Trump sur Twitter depuis son club de golf de Bedminster, dans le New Jersey, où il est en vacances. "Pour la sécurité nationale, plus on est dur et mieux ça vaut !", a ajouté le président.

M. Sessions a promis vendredi de prendre des mesures énergiques contre les fonctionnaires qui font parvenir aux médias des informations secrètes ou sensibles, après une série de fuites pour la plupart défavorables concernant l'administration Trump.

M. Trump avait exprimé de manière répétée sa colère devant ces "fuites illégales". Il avait critiqué publiquement le ministre de la Justice en l'accusant d'avoir une position "très faible" sur cette question. Sous cette pression, et alors que des sources évoquaient qu'il pourrait perdre son poste, M. Sessions a réagi.

"Je suis entièrement d'accord avec le président et je condamne dans les termes les plus durs le nombre sidérant de fuites qui sapent la capacité de notre gouvernement à protéger le pays", a déclaré vendredi le ministre de la Justice lors d'une conférence de presse.



