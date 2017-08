Montauban: Blessée par l'explosion d'un siphon de chantilly, une mère de famille obtient 1 million d'euros

Le tribunal de Montauban a reconnu le préjudice moral à une famille du Tarn-et-Garonne, suite à la plainte de la victime, blessée par l'explosion d'un siphon de chantilly en 2013.

La jeune femme âgée de 30 ans avait alors subi une fracture du crâne, une hémorragie intracrânienne et une déformation d'une partie du visage suite à l'explosion du siphon.

Interrogée par La Dépêche du Midi, son avocate Me Petitgard a déclaré : "Le travail des chirurgiens a été assez stupéfiant et le préjudice esthétique in fine apparaît très peu. En revanche, il y a des séquelles très lourdes du traumatisme crânien".

Comme le précise France Bleu, la jeune femme a perdu l'odorat, le goût et ne peut plus travailler. "Elle ne sera plus jamais ce qu'elle a été" a expliqué l'avocate.



