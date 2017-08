La pétition "contre le statut de première Dame pour Brigitte Macron" a récolté 135.000 signatures ce matin

Une pétition "contre le statut de première Dame pour Brigitte Macron" a récolté près de 135.000 signatures ce matin. Elle a été lancée il y a deux semaines sur le site Change.org par Thierry Paul Valette, se présentant comme un "artiste peintre et auteur". »

Le texte dénonce la mise en place d'un "cabinet special" auquel des "fonds propres lui seront alloués", mais également la possibilité pour Brigitte Macron de pouvoir bénéficier "de nombreux collaborateurs, chauffeurs, protection renforcée et autres avantages."

La pétition met ce statut en parallèle avec les économies exigées par le gouvernement et pointe du doigt un "problème de conscience nationale."

Voici son texte complet

Artiste peintre et auteur, je reste un citoyen engagé. J'ai dénoncé la corruption pendant la campagne présidentielle 2017 pour favoriser la moralisation de la vie politique française.

Nous ne savions pas alors qui serait le prochain Président et peu importe puisque les mêmes règles sont pour tout le monde. Aujourd'hui, un statut particulier est en cours de préparation à l'Elysée concernant l'épouse du Président de la république.

Un cabinet spécial ainsi que des fonds propres lui seront alloués. Paradoxalement le recours aux emplois familiaux sera bientôt interdit à l'Assemblée nationale. C'est une des mesures-phares du projet de loi de moralisation de la vie politique française.

Il n'y a aucune raison pour que l'épouse du chef de l'état puisse obtenir un budget sur les fonds publics. Brigitte Macron dispose à l'heure actuelle d'une équipe de deux à trois collaborateurs, ainsi que de deux secrétaires et deux agents de sécurité et cela est suffisant. Si cette question doit être tranchée elle devra se faire dans le cadre d'un référendum et non du fait d'un seul homme.

C'est au peuple de France de choisir de sa représentativité et à nul autre. Par ailleurs, les Français à plus de 65% sont défavorables à la création d'un statut particulier pour Brigitte Macron...

Avec un tel statut la première dame usera de son rôle comme bon lui semble et ce sera lui reconnaître une existence juridique qui permettrait de bénéficier d'un budget , d'un rôle important, de nombreux collaborateurs, chauffeurs , protection renforcée et autres avantages...

A l'heure où l'état souhaite faire des économies dans le budget de l'armée et souhaite moraliser la vie politique , se pose un problème de conscience nationale. Emmanuel Macron bien que Président, ne peut décider de tout à lui seul...Nombreux ont voté pour lui juste pour faire barrage au Front National et non pas parce qu'ils cautionnaient son programme.

Nous dénonçons farouchement toutes les attaques sexistes envers Brigitte Macron et nous ne remettons nullement en cause ses compétences. Cependant, dans une période de moralisation de la vie politique française, au moment du vote d'un décret interdisant aux députés d'employer un membre de leur famille, dans la mesure ou nous nous sommes farouchement battu pendant l'élection présidentielle en organisant en autre le contre rassemblement à la place de la république en réponse à celui de François Fillon au Trocadéro, nous ne pouvons donc décemment cautionner l'initiative d'un statut spécifique à l'épouse du Président Macron.

De nombreuses modifications de statuts nous semblent donc prioritaires, à savoir celui des travailleurs, celui des petits retraités délaissés, les étudiants défavorisés par la baisse de l'APL, la crise des migrants etc... Le "droit de pétition" a été institué en France par ordonnance en 1958. Monsieur le Président Emmanuel Macron dans son discours de Versailles a fait part de l'importance qu'il attacherait aux pétitions importantes .

"Je souhaite que le droit de pétition soit revu, afin que l’expression directe de nos concitoyens soit mieux prise en compte et que les propositions des Français puissent être présentées, dans un cadre défini et construit, à la représentation nationale", a déclaré le président de la République Nous lui adresserons donc cette pétition. Elle est issue de la société civile et nous sommes donc prêts à nous entretenir avec le chef de l'état à ce sujet.

Nous vous ferons part de l'avancement de cette pétition dans la mesure ou un entretient avec Emmanuel Macron nous serait proposé .



