Deux jumeaux pandas sont nés hier soir au zoo de Beauval. Le premier bébé est mort peu après 23H30

Deux bébés pandas sont nés hiersoir au zoo de Beauval, à Saint-Aignan-sur-Cher. Huan Huan ("Joyeuse"), la panda femelle prêtée par la Chine au zoo de Beauval, a donné naissance au premier jumeau à 22H18 et au second à 22H32 .

Le premier né est mort peu après 23H30.

Le petit décédé "était bien trop faible pour survivre. Les soigneuses chinoises, qui ont l'expérience, l'ont vu tout de suite", a indiqué le directeur du zoo, Rodolphe Delord

Né à 22H18, le premier né avait été immédiatement écarté par sa mère au profit de son jumeau né à 22H32. Guidée par son instinct, Huan Huan "a spontanément choisi le plus vigoureux, comme les mères pandas le font dans la nature", a expliqué M. Delord.

Le bébé abandonné a été placé immédiatement dans une couveuse. Les soigneurs ont tenté vainement de le réchauffer avec un sèche-cheveu. "Nos équipes vétérinaires ont fait le maximum pour le ramener, mais il était trop petit, trop faible", a dit le directeur du zoo.

Le nouveau-né viable --un mâle-- pèse 142,4 grammes, soit 21,4 grammes de plus que son jumeau à la naissance, il a été rendu à sa mère qui le réclamait, s'agrippant aux barreaux de sa loge

Seuls 19 parcs zoologiques dans le monde possèdent des pandas, en dehors de la Chine.

Huan Huan, âgée de bientôt 9 ans, et son compagnon Yuan Zi, tous deux issus de lignée gémellaires, sont arrivés en janvier 2012 à Beauval. Ils ont été prêtés par la Chine pour une durée de 10 ans, à l'issue d'intenses tractations au plus haut niveau entre Paris et Pékin.



