On connaît enfin les causes de la mort du rappeur Prodigy: Il s'est étouffé avec... un œuf ! (Ce n'est pas une farce !)

Le rappeur Prodigy, membre de Mobb Deep, est décédé mardi 20 juin à Las Vegas (Nevada, ouest des Etats-Unis) à l'âge de 42 ans, avait alors annoncé un agent du groupe.

Le décès du rappeur avait ému tout le monde du hip-hop et ses fans pensaient que sa mort était liée à la répanocytose, une maladie génétique, qu'il avait depuis la naissance.

Mais l'autopsie affirme un tout autre scénario : Prodigy serait décédé au cours d'un repas. C'est en tout cas ce que rapporte le site TMZ qui précise que le rappeur se serait étouffé avec un œuf !

Le duo Mobb Deep, composé de Prodigy et de partenaire Havoc, avait connu le succès dans les années 1990 avec l'album "The Infamous" et le titre "Shook Ones".