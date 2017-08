Des coques à paillettes pour iPhone rappelées après avoir provoqué des brûlures sur la peau d'utilisatrices - Regardez

Si votre smartphone possède une coque remplie d'un liquide pailleté, faites attention !

Le site Internet du Parisien rapporte que la société MixBin Electronics a décidé de rappeler plusieurs de ses modèles. En effet, le liquide dans lequel flottent les paillettes des coques en question est dangereux.

Si le produit quitte la coque et entre en contact avec la peau, celui-ci peut entraîner des irritations ainsi que des brûlures chimiques.

En quelques mois, US Consumer Product Safety Commission a dénombré vingt-quatre cas d'irritations, dont dix-neuf aux États-Unis. L'un d'eux a signalé des cicatrices permanentes après une brûlure chimique. Une autre a expliqué qu'elle a eu un gonflement au niveau de sa jambe et de plusieurs autres parties de son corps (visage, cou, poitrine, mains).

Le phénomène concerne les coques pour iPhone 6, 6S et 7 achetées entre octobre 2015 et juin 2017 dans plusieurs points de vente (Amazon, Victoria's Secret, sur le site MixBin Electronics ou dans des enseignes américaines comme Nordstrom Rack, Tory Burch ou Henri Bendel). Une liste des coques concernées a été établie afin de savoir si la votre est concernée ou non. Un remboursement de votre achat est possible.

Voici un cliché posté sur Twitter par une utilisatrice de ces coques

